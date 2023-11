ZUG - eine Reise mit Erich Kästner

Den Rahmen der Theater-Revue bildet eine Zugfahrt Erich Kästners in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Vielleicht reist er von einer Verlagsbesprechung, einer Lesung oder einem Privatbesuch heim. Nichts Genaues weiß man nicht. In einem Zugabteil trifft er auf einen jungen Mann, mit dem er in ein sehr privates Gespräch verfällt. Dieses Mal ist es nett. Sehr nett. Und informativ. Privates und Politisches verwebt sich mit den durch die Gruppe Zelinzki vertonten Kästner-Gedichten zu einem Geschichtenteppich.

Donnerstag, 23. November, 20 Uhr, Neukirchen, Cinetheatro, Infos & Karten: www.cinetheatro.com