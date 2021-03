100.000 Impfdosen mehr für Österreich

Eine Firma aus Klosterneuburg spielt eine wesentliche Schlüsselrolle für den Covid-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Wie es Polymun jetzt gelingt, seine Produktion um ein Drittel zu steigern.

Einen Tag nachdem der Schweizer Pharmariese Novartis erklärt hatte, an seinem Tiroler Standort Kundl in die Produktion eines Covid-Impfstoffs einzusteigen, kündigte auch das Klosterneuburger Pharmaunternehmen Polymun die Ausweitung seiner Herstellungsmenge für den Impfstoff von Biontech und Pfizer an.

Schon bisher spielte Polymun als Zulieferer eine wichtige Rolle bei der Herstellung des Impfstoffs, der unter anderem im Pfizer-Werk im belgischen Puurs abgefüllt wird. Bis zum Sommer will man die Herstellung von Lipid-Nanopartikeln - wesentlicher Bestandteil des mRNA-Impfstoffs - so ...