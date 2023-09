15 Jahre Lehman-Pleite - Attac: Nicht viel daraus gelernt

Die globalisierungskritische Organisation Attac zieht 15 Jahre nach Zusammenbruch der Lehman Bank und der darauf folgenden weltweiten Wirtschaftskrise eine sehr ernüchternde Bilanz. "Die Macht des Finanzsektors ist ungebrochen, die Grundprobleme haben sich verschärft", so Attac. Deren Finanzexperte Mario Taschwer warnt: "Das Risiko einer schweren Finanzkrise ist heute nicht geringer als 2008. Und im Ernstfall müssen dann wieder wir die Kosten einer Finanzkrise tragen."

Taschwer zählt auf wo es für ihn überall mangelt: "Ob Zerteilung systemrelevanter Banken, ein Verbot riskanter Finanzprodukte und Geschäftspraktiken - keine dieser Mindestanforderungen für eine strengere Regulierung des Finanzsektors wurde seit 2008 umgesetzt. Auch die Attac-Gründungsforderung, die Finanztransaktionssteuer, wurde erfolgreich von den Finanzlobbys gekillt."

Nach wie vor würden global systemrelevante Banken die gesamte Wirtschaft gefährden, und gleichzeitig die Finanzinstitute immer größer werden. Ihre Anzahl sei seit 2011 trotz des Untergangs der Credit Suisse weiter gestiegen. In den USA hielten die "Big Six" - JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley - heute fast doppelt so hohe Vermögenswerte wie vor zehn Jahren. "Die Banken machen aktuell Rekordgewinne auf Kosten der breiten Bevölkerung - doch wie der Fall der Credit Suisse beweist, werden sie im Krisenfall von der Allgemeinheit gerettet", kritisierte Taschwer heute in einer Aussendung. Nach wie vor hätten die Banken zu wenig Eigenkapital - auch wenn dieses durch Vorschriften erhöht wurde.

Weiter gewachsen sei auch das Finanzvermögen, das von kaum regulierten Schattenbanken gehalten werde. "Es beträgt bereits fast 50 Prozent des weltweiten Finanzvermögens. Zudem sind Banken und Schattenbanken eng verflochten - vor allem über kurzfristige Finanzierungen, die der Absicherung von Spekulation dienen", so der Attac-Experte.

Bankexperten hatten gegenüber der APA kürzlich ein weit positiveres Bild gezeichnet. So eine Krise wie damals drohe heute nicht mehr, zu stark wurden Kontrollen und Regulierung der Banken ausgebaut. "Wir haben absolut aus Lehman etwas gelernt", sagte Wifo-Bankenexperte Thomas Url und verwies unter anderem auf die wesentlich höheren Kapitalvorgaben für heimische Banken, aber auch auf zweijährliche Stresstests für systemrelevante Banken. Auch wenn einige US-Banken zuletzt untergegangen sind, von einer Bankenkrise könne man unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht reden.