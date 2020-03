153.100 mehr Arbeitslose seit 15. März

Die Coronakrise mit Ausgangsbeschränkungen und Betriebsschließungen lässt die Arbeitslosenzahlen in Österreich weiter steigen. Vom 15. bis zum 24. März ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um rund 153.100 Personen angestiegen, teilte das Arbeitsmarktservice (AMS) am Mittwochnachmittag auf APA-Anfrage mit. Am Dienstag hatte AMS-Chef Johannes Kopf ein Plus von 138.000 Arbeitslosen bekanntgegeben.

SN/APA/Archiv/ROLAND SCHLAGER Das AMS hatte am Dienstag ein Plus an Arbeitslosen bekanntgegeben