19-Grad-Debatte: Wie warm muss es im Büro sein?

Nur noch 19 Grad im Büro? Möglich ist das in Österreich jetzt schon. Eine Pflicht ist vorerst allerdings nicht angedacht.

19 Grad, das soll laut EU-Kommission in Büros, Schulen und öffentlichen Gebäuden im kommenden Winter reichen, sollte sich die Gaskrise weiter zuspitzen. Industrie, Handel, aber auch Experten sehen das durchaus positiv.

Erlaubt sei das in Österreich jetzt schon, sagt Ferdinand Loidl, Leiter des Salzburger Arbeitsinspektorats. Geregelt ist das in der Arbeitsstättenverordnung. Zulässig sind demnach 19 bis 25 Grad bei geringer körperlicher Belastung, 18 bis 25 bei normaler Belastung und bei schwerer Arbeit 12 bis 25 Grad. 19 Grad für alle vorschreiben müsste das Arbeitsministerium. Vorerst gebe es dazu keine Überlegungen, sagte am Freitag eine Sprecherin von Arbeitsminister Martin Kocher. "Das Thema ist ja erst aufgekommen."

Aus medizinischer Sicht sei an 19 Grad im Büro nichts auszusetzen, meint Franz Sedlmeyer, ärztlicher Leiter beim Arbeitsmedizinischen Dienst in Salzburg. "Je kühler es ist, desto höher ist die Produktivität." Freilich seien 19 Grad die untere Grenze. Bis 22 Grad schätzt er die optimale Temperatur ein. Die 25 Grad seien ein Richtwert, damit es im Sommer nicht zu heiß werde. "Freilich ist das Temperaturempfinden höchst subjektiv, im Büro ist es damit stets ein Streitthema zwischen jenen, die auch im Winter mit T-Shirt ins Büro kommen wollen, und jenen, die immer am liebsten einen Rollkragenpullover tragen."

Beschwerden und Anzeigen gebe es zu jeder Jahreszeit, im Sommer, dass es zu heiß ist, und im Winter wegen der Kälte, sagt Arbeitsinspektor Loidl. Nachgehen würde man allem und gegebenenfalls zusätzliche Beschattung oder bessere Isolierung einfordern. Den Einbau einer Klimaanlage schreibe man, bis auf wenige Ausnahmen wie etwa in Containern, allerdings nicht vor.

Auch bei der Arbeiterkammer gibt es Anfragen. "So wichtig, dass er seinen Job riskiert, indem er gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht zieht, war das Thema Raumtemperatur aber noch keinem Arbeitnehmer", sagt Heimo Typplt, Leiter der Rechtsabteilung in der AK Salzburg. Das könne sich ändern: Zum einen durch den Klimawandel und die zunehmende Hitze im Sommer. "Die Mehrheit der Betriebe hat noch keine Klimaanlage." Zum anderen wegen der Gaskrise und damit der Diskussionen über Heizen im Winter. Wobei Kühlen weit mehr Energie erfordert als Heizen. Von strikten Regeln hält Typplt weniger als von Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Die Wirtschaft jedenfalls zeigt sich der Diskussion gegenüber aufgeschlossen. "Es ist wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, wie nötig Energiesparen ist", sagt Salzburgs IV-Präsident Peter Unterkofler. Selbst in der Industrie gehe ein Drittel des Gasverbrauchs in die Raum- und nicht in die Prozesswärme.

"19 Grad, das ist in unseren Filialen schon Realität", sagt Lukas Wiesmüller, Leiter Nachhaltigkeit bei Spar. In den Aufenthaltsräumen der Filialen sowie in den Büros prüfe man die 19 Grad, das Wohl der Mitarbeiter habe hier aber Vorrang.

Zwischen 20 und 22 Grad liege die Temperatur in den Billa-Filialen. 800 der 1200 Filialen würden freilich ausschließlich mit Abwärme aus den Kühlmöbeln beheizt, sagt Sprecher Paul Pöttschacher. Effizienz bei der Kühlung ist im Handel das größere Thema als Heizen.