1959 - 45 Stunden Arbeit sind genug

Zuerst sollten kürzere Arbeitszeiten den Lebensstandard der Menschen verbessern. Dann wollte man die Arbeit auf möglichst viele Menschen aufteilen. Und künftig wissen viele vielleicht gar nicht, ob sie gerade arbeiten oder "freizeiten".

Im 19. Jahrhundert waren Arbeitszeiten von zwölf bis sechzehn Stunden am Tag die Regel. Heute entwickeln Firmen Modelle, wie man die Arbeitswelt auch mit einer 30-Stunden-Woche organisieren kann. Und wie viel müssen wir in 50 Jahren arbeiten, ohne an Wohlstand zu verlieren?