2,5-G-Regel am Arbeitsplatz droht ab Mitte November

Weil sich die Intensivstationen mit Covid-Patienten füllen, soll die ab Montag geltende 3-G-Regel am Arbeitsplatz bereits zwei Wochen später verschärft werden. So oder so lassen die neuen Regeln Spielraum für Interpretationen und Rechtsstreitigkeiten.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Am 1. November 2021 tritt zunächst die 3-G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft.