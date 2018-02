2,85 Prozent mehr Lohn bei Papierverarbeitern

Für die Beschäftigten in der papierverarbeitenden Industrie in Österreich liegt jetzt ein KV-Abschluss vor. Die Verhandler haben sich am Donnerstag auf eine Anhebung der Mindestlöhne und -gehälter um 2,85 Prozent geeinigt. Die Ist-Bezüge steigen um 2,7 Prozent. Der Abschluss betrifft knapp 9.500 Beschäftigte, wird mit 1. März 2018 wirksam und gilt für zwölf Monate.

Das teilten der Fachverband Propak und die GPA am Freitag mit. In Österreich verarbeiten rund 100 Firmen pro Jahr 1,1 Mio. Tonnen Papier und Karton zu Wellpappe, Verpackungen, Hygieneprodukte, Büchern, Bürobedarf und sonstige Papierwaren. (APA)