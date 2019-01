20 Jahre Euro - Vertrauen in die Währung ist gestiegen

Das Vertrauen der Österreicher in den Euro ist gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), die am Neujahrstag veröffentlicht wurde. Demnach haben 45 Prozent großes und weitere 12 Prozent sehr großen Vertrauen in die Währung, zwei Drittel glauben an den langfristigen Bestand des Euros.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Die Mehrheit ist zufrieden mit dem Euro