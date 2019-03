2018 mehr als 40.000 Tonnen Heumilchprodukte abgesetzt

Die 8.000 ARGE Heumilch-Bauern und 60 Verarbeiter haben im Vorjahr in Österreich mehr als 40.000 Tonnen ihrer Produkte abgesetzt. Damit hat sich der Absatz seit 2009 um 125 Prozent erhöht. Auf dem gesamten Milchmarkt sank der Absatz im Vergleichszeitraum um 5 Prozent, teilte die ARGE am Wochenende aus Anlass ihres 15-jährigen Bestehens mit, das in Alpbach in Tirol gefeiert wurde.

