25 Jahre Google: Gesucht, gefürchtet, gewinnträchtig

Google zählt 25 Jahre nach der Gründung zu den größten Konzernen des Universums. Was macht die Digitalkonzerne so stark? Wird die Suchmaschine im KI-Zeitalter überleben? Und was wurde aus 10.000 Euro, die man beim Börsestart in Google-Aktien steckte? Sie werden sich wundern.

BILD: SN/AFP Die Suchmaschine ist bis heute die Cashcow des Digitalkonzerns.