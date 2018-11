25 Jahre Maastricht - Löger mahnt Italien: Regeln einhalten

Der Vertrag von Maastricht ist vor 25 Jahren in Kraft getreten. Er begründete die EU und legte den Grundstein für die Währungsunion samt Euro. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ist überzeugt, dass die damals festgelegten Maastricht-Kriterien eine starke Basis für die gemeinsame Währung bilden. In diesem Zusammenhang mahnt er das Budget-Sorgenkind Italien, sich an die Maastricht-Regeln zu halten.

SN/APA/HANS PUNZ Die eigene ÖVP-FPÖ-Regierung lobte Löger