250.000 sind in Kurzarbeit, Härtefallfonds wird verdoppelt

Die Coronavirus-Krise beförderte bisher eine Viertelmillion Österreicher in Kurzarbeit. Der Härtefallfonds wird von 1 auf 2 Mrd. Euro verdoppelt.

Die Bundesregierung präsentierte Mittwochmittag weitere Maßnahmen zur Standort-Sicherung und Beschäftigung wegen der Auswirkungen des Coronavirus. Der Härtefallfonds wird auf zwei Milliarden Euro aufgestockt, erklärte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Laut Informationen von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wurden seit vergangener Woche 100.000 Anträge gestellt. 80 Millionen Euro seien bereits ausbezahlt worden.

Die Zahl der Anspruchsberechtigten wird zudem erweitert. "Anspruchsberechtigt ist de facto jeder, der in den letzten Jahren von selbstständiger Tätigkeit gelebt hat", sagte Blümel. Einkommensgrenzen, nach oben wie unten, wurden abgeschafft. Auch die Frage der Mehrfachversicherung ist nun kein Ausschlussgrund mehr. Zudem können auch Jungunternehmer, die erst heuer gegründet haben, Anträge stellen.

Bisher gebe es 12.596 Kurzarbeitsanträge, die rund 250.000 Arbeitsplätze sichern, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP). Kogler erwartet, dass die Zahl der Mitarbeiter in Kurzarbeit noch steigen wird. Das Modell in Österreich sei sehr attraktiv, auch in Vergleich zu anderen Ländern. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sagte, diese Mitarbeiter wären sonst in der Arbeitslosigkeit gelandet. Aschbacher appellierte: "Kurzarbeit vor Kündigung". Ein Wechsel sei auch noch rückwirkend möglich.

Der mit 15 Milliarden Euro dotierte Corona-Hilfsfonds wurde am Mittwoch noch nicht vorgestellt. Das soll am Freitag passieren. Bis dahin arbeite man noch an Details der Richtlinie. Mitte kommender Woche werde man aber Anträge stellen können, kündigte Blümel an.

Quelle: SN