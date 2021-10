3 G im Job ist heiß umstritten

Die Sozialpartner sind dafür, die meisten Parteien sind dafür und dennoch lässt die Regelung auf sich warten. Warum?

Neo-Bundeskanzler Alexander Schallenberg musste am Mittwoch im "ZiB 2"-Interview passen. Ob die seit Wochen diskutierte 3-G-Regelung am Arbeitsplatz tatsächlich wie geplant am 15. Oktober komme? "Ich gehe davon aus, wenn das so geplant ist, dass es auch so kommen wird", sagte er. Er werde aber noch mit dem Gesundheitsminister sprechen müssen.

Doch offenbar gibt es mehr Gesprächsbedarf zur gesetzlichen Regelung, wonach nur noch an den Arbeitsplatz darf, wer geimpft, genesen oder regelmäßig getestet ist. Zwar sind die Sozialpartner ...