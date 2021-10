3 G in der Arbeit: Ein Nasenbohr-Test vor dem Chef zählt auch

Ab Allerheiligen wird sich zeigen, wie gut Betriebe und Testeinrichtungen auf die neuen Regeln vorbereitet sind. Sie lassen Spielraum für Interpretationen und Rechtsstreitigkeiten.

Ab Montag gilt in Österreich am Arbeitsplatz die 3-G-Regel, wenn physischer Kontakt zu anderen nicht ausgeschlossen werden kann. Laut Verordnung darf - mit wenigen Ausnahmen - die Betriebsstätte nur betreten, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Bis 14. November gilt eine Übergangsfrist: Wer in dieser Zeit keinen 3-G-Nachweis hat, muss durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Interpretationen von Arbeitsrechtsexperten.

1. Darf der Arbeitgeber speichern, wer geimpft ist?

In der Verordnung steht, dass ...