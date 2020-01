Nicht nur der bestehende XXXLutz und die Billigschiene Möbelix sollen komplett umgebaut werden, neu dazu kommt die Lutz-Marke für Junge, Mömax. Alle drei Häuser sollen bis Ende des Jahres eröffnen.

Die Baumaschinen sind schon aufgefahren. Die Möbelkette XXXLutz will in Eugendorf kräftig ausbauen. 16 Millionen Euro werde man in den Umbau des Standortes investieren, betont XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger. "Das ist bei weitem unser derzeit größtes Projekt in Österreich."

...