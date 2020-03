400 Kika/Leiner-Beschäftigte wechseln in Supermärkte

Die ersten Beschäftigten aus Handelsbranchen, die derzeit geschlossen haben, wechseln in den Lebensmittelhandel. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Möbelketten Kika und Leiner werden in den nächsten Wochen in Supermarktketten tätig sein, gab der Handelsverband bekannt. Der Lebensmittelhandel sucht momentan händeringend Mitarbeiter.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kika/Leiner überlässt den Supermärkten Arbeitskräfte