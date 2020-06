48 Mio. Euro Verlust 2019/20 für Kapsch TrafficCom

Der börsennotierte österreichische Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat im Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust von 48,1 Millionen Euro erlitten - in der Periode davor wurden noch 47,8 Mio. Euro Gewinn erzielt. CEO Georg Kapsch sprach am Dienstag von einem "verflixten Jahr". In verschiedenen Ländern war man mit negativen Sonderfaktoren konfrontiert, etwa der Pkw-Maut-Kündigung in Deutschland.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Georg Kapsch rechnet mit besserem Ergebnis für 2020/21