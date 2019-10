5. Metaller-KV-Runde läuft noch bis in die Nacht

Einen Verhandlungsmarathon bis in die Nacht erwarten Gewerkschaft und Arbeitgebervertreter am Montag in der fünften Metaller-KV-Runde. Sollte es zu keiner Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag kommen, dann wollen die Arbeitnehmervertreter ab morgen österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und weitere Kampfmaßnahmen beschließen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Fronten waren zuletzt ziemlich verhärtet