5. Metaller-KV-Runde läuft vermutlich bis in die Nacht

Die Verhandler bei den Metaller-KV-Verhandlungen lassen sich vorerst noch nicht in die Karten blicken. "Es ist alles offen", hieß es am Montagabend aus Verhandlerkreisen zur APA. Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie läuft seit 11.00 Uhr in der Bundeswirtschaftskammer in Wien.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Fronten waren zuletzt ziemlich verhärtet