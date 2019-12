500 österreichische Stellen von UniCredit-Umbau betroffen

Der Umbau der UniCredit wird langsam konkreter. Die italienische Großbank will 8.000 Stellen streichen, davon 6.000 in Italien. Die Deutschland-Tochter HypoVereinsbank (HVB) baut etwa 10 Prozent der Stellen, in Summe knapp 1.300 ab, bestätigte ein HVB-Sprecher am Freitag. Bei der Bank-Austria sind nach APA-Recherchen rund 500 Posten betroffen, etwas weniger als 10 Prozent.

SN/APA/Symbolbild/ROLAND SCHLAGER Bei der Bank Austria werden offenbar Stellen gestrichen