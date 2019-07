Zum Jahreswechsel will A1 sein 5G-Netz starten. A1-Chef Marcus Grausam über die Tücken beim Ausbau, die Angst der Bürger und die Preisschlacht der Mobilfunker.

Wann startet A1 mit einem eigenen 5G-Netz, also dem Mobilfunkstandard der nächsten Generation Marcus Grausam: Wir werden mit 1. Jänner 2020 in jedem Bundesland starten, in Landes- und ausgewählten Bezirkshauptstädten.

Die flächendeckende Versorgung plant A1 bis 2025. Warum ...