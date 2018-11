60-Stunden-Woche: AK Tirol deckt weiteren Missbrauch um Arbeitszeit auf

Die Tiroler Arbeiterkammer (AK) hat am Montag im Zusammenhang mit der neuen Arbeitszeitregelung und der Einführung des 12-Stunden-Tags einen Dienstvertrag mit - ihrer Ansicht nach - "zweifelhaftem Inhalt" publik gemacht. In der Vereinbarung eines großen Hotelbetriebes am Arlberg müsse der Arbeitnehmer erklären, "freiwillig" eine Tagesarbeitszeit von bis zu 12 Stunden zu leisten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER In einigen Betrieben hält man nicht viel von Freiwilligkeit