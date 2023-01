700.000 Kunden bezahlten im Vorjahr mit der Handyrechnung

Das Bezahlen von Online-Services und digitalen Gütern wie zum Beispiel Apps und Abos per Handyrechnung über die Netzbetreiber A1, Drei und Magenta erfreute sich im Vorjahr großer Beliebtheit. Etwa 700.000 Menschen haben die Möglichkeit 2022 genutzt. Insgesamt wurden Abos von Streamingdiensten, Tickets oder Apps bei rund 120 Unternehmen bezahlt und damit ein Umsatz von etwa 90 Mio. Euro über die Handyrechnung abgewickelt, so Marktführer A1 heute in einer Aussendung.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Soeren Stach Das Bezahlen von Parktickets gehört zu den oft genutzten Anwendungen

Am häufigsten wurden demnach Apps in den Stores von Apple, Google und Microsoft mit der Handyrechnung bezahlt. Aber auch das Bezahlen von Parkscheinen oder das Spenden habe zu den häufigeren Anwendungen gehört.