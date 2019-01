825 Mrd. Euro Steuern laut Studie pro Jahr in EU hinterzogen

Eine von den Sozialdemokraten im EU-Parlament präsentierte Studie schätzt das Ausmaß der Steuerhinterziehung in der Europäischen Union auf jährlich 825 Mrd. Euro. Grundlage der am Mittwoch in Brüssel vorgelegten Studie des britischen Ökonomen Richard Murphy sind die jüngsten verfügbaren Zahlen aus 2015 anhand von Daten der EU, des Internationalen Währungsfonds sowie anderer akademischer Studien.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/unbekannt Mehr Schaden durch Steuerhinterziehung als durch Steuervermeidung