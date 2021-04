"85 Prozent der Daten werden nicht genutzt"

Mehr heimische Unternehmen nutzen Big Data. Viel Potenzial werde aber liegen gelassen, sagt Experte Viktor Mayer-Schönberger.

Mit Krapfenbefüllmaschinen, Liften und Förderbändern begann das Geschäft der Knapp AG in Hart bei Graz. Heute befördert der steirische Logistiker vor allem eine Ware: Daten. In großen Logistikhallen der Kunden sitzt der "rote Pilot" am Steuer: Die entsprechende Knapp-Software "RedPilot" wertet Daten aus, findet Engpässe und schlägt dem Schichtleiter Lösungen vor. So können Mitarbeiter sinnvoll eingesetzt werden. Zudem können diese per App ihre Schichten tauschen - ohne damit den Chef belästigen zu müssen. Der steirische Logistiker ist mit seinen Big-Data- ...