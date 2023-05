A1 investiert 2023 rund 600 Mio. in digitale Infrastruktur

Die Telekom Austria wird 2023 in Österreich rund 600 Mio. Euro in den Ausbau der digitalen Infrastruktur investieren. Darüber informierten Telekom-Vorstandschef Thomas Arnolder und A1 Österreich-Chef Marcus Grausam am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch in Wien. Bis Jahresende soll 5G flächendeckend verfügbar sein und knapp 99 Prozent der Bevölkerung mit der fünften Mobilfunkgeneration erreicht werden. Bisher wurden rund 5.000 5G-Sender in Österreich gebaut.

Auch der Zugang zu hochleistungsfähiger Breitbandanbindung werde erweitert, berichtete Grausam. 650.000 Haushalte wurden bisher ans Glasfasernetz angebunden, pro Jahr sollen jeweils 200.000 Haushalte neu hinzu kommen. "Wir reinvestieren 20 Prozent unseres Umsatzes in die Digitalisierung", sagte Arnolder. Gelassen kommentierte Arnolder die personelle Neuaufstellung des teilstaatlichen, börsennotierten Konzerns. Haupteigentümer America Movil und die staatliche Beteiligungs-Holding ÖBAG hatten erst kürzlich den Syndikatsvertrag bis 2033 verlängert. Ab September wird dabei der Vorstand der Telekom Austria auf zwei Personen verkleinert. Alejandro Plater kehrt für die mexikanischen Eigentümer wieder an die Konzernspitze des Unternehmens zurück, der bisherige Vorstandschef Thomas Arnoldner rückt in die zweite Reihe und wird stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Für Arnolder alles "keine Überraschung, dass der Mehrheitseigentümer den CEO stellen will". Er freue sich auf die neue Aufgabe und Rollenverteilung. "Türschilddebatten" seien ihm relativ egal. "Man muss ohnehin das meiste gemeinsam entscheiden", so Arnolder.