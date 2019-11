Ab Donnerstag drohen Betriebsversammlungen im Handel

Gewerkschaften erhöhen vor dem Start der dritten Verhandlungsrunde für einen Kollektivvertrag den Druck.

Bevor am Dienstag die Sozialpartner zu bereits dritten Runde der aktuellen Lohnverhandlungen für die heimischen Handelsangestellten zusammentreffen, erhöht die Gewerkschaft die Gangart. Sollte es nicht "einen konstruktiven Neustart der Verhandlungen" und "endlich ein faires Angebot der Arbeitgeber" geben, soll es ab Donnerstag landesweit zu Betriebsversammlungen kommen, erklärte die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA-djp, die bei Verhandlungen für einen Kollektivvertrag (KV) die Interessen von mehr als 420.000 Angestellten und 15.000 Lehrlingen vertritt.

Bereits ab Donnerstag könnte es in zahlreichen Geschäften des Landes zu Betriebsversammlungen kommen, wobei auch "Störungen" im Form längerer Wartezeiten für Kunden nicht auszuschließen seien, heißt es von Seiten der Gewerkschaft. Die GPA hat sich bereits die entsprechenden Beschlüsse besorgt, um mehr als 200 solcher Versammlungen durchführen zu können.

Bei Betriebsrätekonferenzen in der Vorwoche einigten sich rund 400 Betriebsräte aus dem Handel in einer gemeinsamen Resolution auf diese Vorgangsweise. Mehr als 200 Versammlungen wurden bisher vereinbart, darunter unter anderem bei Unternehmen wie Lidl, Billa, Interspar, dm, Primark, Morawa, Transgourmet, Sports Direct oder Mercedes-Benz. Die Versammlungen sollen sich nach den jeweiligen Gegebenheiten richten und in der Regel vor den Geschäften stattfinden, ist zu hören.

Die KV-Verhandlungen waren nach zwei Runden ins Stocken geraten. Der Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Peter Buchmüller, hatte Forderungen der Arbeitnehmer nach 100 Euro mehr Lohn für alle Handelsangestellten und nach drei zusätzlichen freien Tagen entschieden zurückgewiesen: "Das ist wesentlich zu hoch gegriffen". Für niedrigere Gehälter entspreche die Gehaltsforderung einem Plus von 6,5 Prozent. "Das ist völlig unrealistisch", sagt der Sprecher der WKÖ-Handelssparte unter Verweis auf die schmalen Spannen im Lebensmittelhandel.

Vergleiche mit dem KV-Abschluss in der Metallindustrie, wo man sich zuletzt auf Lohnerhöhungen um 2,6 bis 2,8 Prozent einigte, lehnt Buchmüller ab. "Das ist eine andere Branche mit ganz anderen Voraussetzungen", sagt er. Der gesamte Handel habe eine Gewinnmarge von 3,5 Prozent Gewinnmarge, im Lebensmittelhandel seien es lediglich 0,9 Prozent.

Zusätzlich für Unmut bei der Gewerkschaft sorgt auch die Stimmung bei den Verhandlungen, erklärt die KV-Verhandlerin der DPA-djp Anita Palkovich. "Die Verärgerung über Stil, Wortwahl und die respektlose Verhandlungsführung der Arbeitgeber ist groß", sagt sie.

Die Arbeitgeber haben zuletzt eine Gehaltserhöhung von 1,9 Prozent für alle Handelsangestellten sowie eine Steigerung der Lehrlingsentschädigungen von 4,54 bis 9,75 Prozent geboten. Die Gewerkschaft forderte ein Gehaltsplus von durchschnittlich 4,4 Prozent, drei Freizeittage und 130 Euro Schulstartgeld für Lehrlinge.

Am Vortag der dritten Verhandlungsrunde signalisiert Buchmüller die Bereitschaft für ein neues Angebot. "Wir haben betont, die 1,9 Prozent sind ein erstes Angebot", sagt der WKÖ-Handelsobmann. Er fordert aber auch Bewegung auf der anderen Seite des Verhandlungstisches ein. Von Kampfmaßnahmen rät Buchmüller ab. "Ich halte nichts von Drohungen". Die diesjährigen KV-Verhandlungen seien schwieriger als in den Vorjahren, weil sie offenbar "auch politisch motiviert" seien.

Quelle: SN