Ab Samstag Charterflüge und Passagiere am Flughafen Linz

Nachdem zuletzt Erntehelfer in Sondermaschinen am Linz Airport in Hörsching (Bezirk Linz-Land) gelandet sind, kehrt ab Samstag mit Charterflügen wieder Leben ins Passagierterminal ein. Croatia Airlines fliegt wöchentlich die Insel Brac an - via Graz. Der Frachtverkehr lief indes uneingeschränkt weiter, auch mit einer neuen Verbindung nach Istanbul, berichtete der Flughafen am Mittwoch.

SN/APA (LAND OÖ)/MAX MAYRHOFER Der Flughafen Linz nimmt seinen Betrieb wieder auf