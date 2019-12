Abberufener Casinos-Vorstand Sidlo pocht auf seine Ansprüche

Der vorige Woche vom Casinos-Austria-Aufsichtsrat abberufene Finanzvorstand Peter Sidlo wehrt sich gegen diesen Hinauswurf und pocht auf seine Ansprüche. Laut "Standard" lässt er in einem Brief an das Gremium durchblicken, dass er gerne eine Entschädigung hätte. Am Dienstag befasst sich unter anderem eine außerordentliche Casinos-Aktionärsversammlung mit dem Thema Sidlo.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER Der Casinos-Aufsichtsrat hat Sidlo bereits abberufen