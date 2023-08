Abhilfe gegen hohe Zinslast: Keine Mahnspesen, keine Verzugszinsen und ein Fonds für Härtefälle

Österreichs Bankenbranche sieht in den gestiegenen Zinsen für Kreditnehmer kein flächendeckendes Problem. Aber man verspricht, für jeden Einzelfall eine Lösung zu finden.

Angesicht der öffentliche Debatte über Menschen, die wegen der von ihnen eingegangenen Kredite finanziell unter Druck kommen, ist für Finanzminister Magnus Brunner, "klar, dass Handlungsbedarf besteht". Man sei in Gesprächen mit der Bankenbranche übereingekommen, "dass wir reagieren müssen", sagte Brunner am Mittwoch bei einem gemeinsam Presseauftritt mit dem Sprecher der Bankenbranche, Erste-Group-Chef Willibald Cernko.

Und so sieht diese Reaktion aus: Cernko kündigte an, dass die Banken in den nächsten zwölf Monaten keine Mahnspesen und keine Verzugszinsen verrechnen werden, wenn Kreditnehmer ihre Raten nicht fristgerecht bezahlen. Cernko betonte allerdings, dass es sich nicht um ein flächendeckendes Problem, sondern um Einzelfälle handle. Wenn man sich die Fakten ansehe, "dann sehen wir in der Branche nicht, dass eine Vielzahl von Haushalten unter der Zinslast zusammenbricht, oder zusammenzubrechen droht".

Man werde aber jeden Einzelfall lösen, mit Stundungen oder Laufzeitverlängerungen lösen, "das verspreche ich für die gesamte Branche", sagte Cernko. Denn die Banken hätten kein Interesse am Verwerten von Liegenschaften.

Darüber hinaus arbeite die Bankenbranche an einem Topf "mit einem hohen zweistelligen bis dreistelligen Betrag", um finanziell bedrängte Kreditnehmer zu unterstützen, etwa durch Zuschüsse zu Zinsen. Details dazu soll es laut Cernko im Herbst geben.

Brunner sagte, man wolle nicht nur Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern helfen, sondern auch dafür sorgen, dass Sparer rascher von steigenden Zinsen profitieren. Die Banken hätten sich daher bereiterklärt, dass sie Konditionen an eine von der Oesterreichischen Nationalbank betriebene Plattform melden werden. Und das Finanzministerium stelle Sparern ein zusätzliches Angebot zur Verfügung. Man werde das Instrument des Bundesschatzes wiederbeleben, also eine festverzinste Anleihe, die Private erwerben können - laut Brunner künftig auch ohne dafür ein Bankdepot zu besitzen. Der jüngst begebene Bundesschatz habe ein Verzinsung von 3,66 Prozent. Mit dieser sicheren Sparform sorge man auch für Wettbewerb.

Viele Ideen der vergangenen Tage sind auch rechtlich nicht möglich. Zinsdeckel ist kartellrechtlich nicht möglich, würde auch auf den Finanzmärkten für Verwerfungen sorgen.

Dem Ruf nach einem Zinsdeckel oder einer Abschöpfung von Gewinnen der Banken erteilte Brunner eine Absage. Ein Zinsdeckel ist laut Brunner kartellrechtlich nicht mögliche. Bezüglich einer zusätzlichen Besteuerung der Banken habe man in Italien gesehen, "dass das keine gute Idee ist".

