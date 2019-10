Ablasshandel für das Klima: Wie sinnvoll Ausgleichszahlungen sind

Fast jedes Unternehmen will heute Co2-neutral werden. Von sich aus schafft das kaum eine Firma, also wird zum Ausgleich Klimafreundliches gefördert. Ein Spagat zwischen engagierten Initiativen und Marketing-Schmäh.

Inlandsflüge stehen in der Kritik. Also will Air France ab kommendem Jahr auf Inlandsflügen vollkommen klimaneutral fliegen. Zum Ausgleich sollen Bäume gepflanzt und Maßnahmen zum Wälderschutz gesetzt werden, weil die bekanntlich CO2 speichern. Um die Treibhausgasemissionen der rund 500 Inlandsflüge ...