Adidas eröffnet Shop im Walser Designer Outletcenter

Noch vor Weihnachten wird der deutsche Sportartikelhersteller im Designer Outletcenter in Wals ein 800 Quadratmeter großes Geschäft aufsperren.

Der genaue Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, erklärte Mario Schwann, Managing Director von McArthurGlen Österreich am Freitag in Wals. Das Sport-Segment sei im Outletcenter in Wals schon im Vorjahr die Branche mit dem größten Wachstum gewesen. Insgesamt legten die Umsätze hier um 13 Prozent zu, und damit weit über dem gesamten Schnitt. Das Designer Outletcenter in Salzburg zählt - zehn Jahre nach seiner Eröffnung - im Jahr mehr als zwei Millionen Besucher.

Der deutsche Sportartikelkonzern Adidas aus Herzogenaurach feiert heuer sein 70-Jahr-Jubiläum. Nur noch knapp fünf Prozent des Konzernumsatzes von rund 22 Milliarden Euro erzielt Adidas in Deutschland.



Quelle: SN