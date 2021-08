Adieu, Energiesparlampe

In der EU werden Stromfresser schrittweise verbannt. Nun trifft es die Energiesparlampe. Der Name ist längst nicht mehr Programm.

Was war das für ein Aufschrei: Vor 12 Jahren wurde die 100-Watt-Glühbirne in der EU verbannt. Ab 1. September 2009 durften die Birnen nicht mehr an den Handel geliefert werden. Begleitet wurde der Abschied in Österreich von viel Kritik und einem Run auf Baumärkte und Elektronikhändler. Selbst der damalige ÖVP-Vizekanzler Finanzminister Josef Pröll bestätigte private Hamsterkäufe.

Die Alternativen zur Glühbirne hießen damals in vielen Fällen: Halogen- oder Energiesparlampen. Jetzt, 12 Jahre später, naht auch deren Ende. Kompaktleuchtstofflampen mit ...