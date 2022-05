Ärger in Salzburg: Gmundner Milch geht mit bayerischer Molkerei zusammen

Aus der Fusion der Alpenmilch Salzburg Genossenschaft mit jener der Gmundner Molkerei wird definitiv nichts. In Salzburg ist von einem "enormen Vertrauensbruch" die Rede. Die SalzburgMilch stellt auch in den Raum, dass die Gmundner beim Tierschutz auf der Bremse gestanden seien.

Wie die Gmundner Molkerei am Samstag in einer Aussendung bekannt gab, soll künftig die Kooperation mit der Milchwerke Jäger GmbH in Haag in Oberbayern vertieft werden. Zuvor hatte sich auch die Alpenmilch Salzburg Genossenschaft um eine Fusion mit den Gmundnern bemüht. "Nach intensiven Gesprächen und Verhandlungen in den vergangenen Wochen und dem Abwiegen aller Vor- und Nachteile haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gmundner Molkerei eGen (mbH) in ihrer Sitzung am 27. Mai entschieden, das Angebot der Firma Jäger, die bereits bestehende Kooperation auch gesellschaftsrechtlich zu vertiefen, weiter zu verfolgen."

Die Milchwerk Jäger GmbH kooperiert bereits seit 2019 mit der Gmundner Molkerei. Die Bayern betreiben dort eine Produktion für die italienische Käsespezialität Pasta Filata. Die Milch dafür kommt von den Milchbauern der Gmundner Molkerei.

Laut Aussendung bietet Hermann Jäger der Genossenschaft eine gleichberechtigte Beteiligung an seinem Unternehmen an. "Die Gmundner Molkerei bleibt somit bestehen und die Landwirte würden Miteigentümer der Milchwerke Jäger GmbH in Haag in Oberbayern werden."

Die Firma Jäger ist seit zwanzig Jahren am österreichischen Milchmarkt tätig. Derzeit haben rund 230 heimische Landwirte mit einer Milchmenge von ca. 70 Mio. kg pro Jahr einen Liefervertrag mit der Firma Jäger. Langfristig sei geplant, diese Milchmengen bei der Gmundner Molkerei verarbeiten zu lassen. "Dies bedeutet, dass der Produktionsstandort in Oberösterreich abgesichert ist und somit die oberösterreichische Milchwirtschaft gestärkt wird."

SalzburgMilch sieht "enormen Vertrauensbruch"

Weniger erfreut klingt klarerweise die Stellungnahme der Salzburger, die nicht zum Zug kamen: "Am Wochenende wurden die Fusionsgespräche zwischen SalzburgMilch und Gmundner Molkerei abgebrochen. Hintergrund waren die Parallelverhandlungen der Gmundner Molkerei mit den bayrischen Milchwerken Jäger, die zu einer gegenseitigen Beteiligung führen sollen." Und weiter teilt die SalzburgMilch mit: "Dieser Verhandlungsstopp hat keinerlei Auswirkungen auf die SalzburgMilch. Wir werden unseren Weg unbeirrt fortführen und auch weiterhin konsequent unsere Unternehmensziele verfolgen. Auch im laufenden Jahr 2022, das neben der Corona-Krise massive Teuerungen in allen Bereichen und viele weitere

Herausforderungen mit sich brachte, sind wir sehr positiv unterwegs und werden unsere ambitionierten Ziele erreichen", erklärt Andreas Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch und Robert Leitner, Aufsichtsratsvorsitzender der SalzbugMilch, ergänzt: "Die Gmunder Molkerei kam vor einiger Zeit auf uns zu, um über eine mögliche Kooperation und Fusion zu verhandeln. Dass trotz erfolgreicher Sondierungen und einer Zustimmung der Bundeswettbewerbsbehörde Parallelverhandlungen mit einem bayrischen Unternehmen begonnen wurden, brachte einen enormen Vertrauensbruch mit sich."

Gab es Streit um die Anbindehaltung?

Aus Sicht der SalzburgMilch dürfte es Debatten um den Tierschutz gegeben haben. So heißt es: "Dazu kam, dass innerhalb der Gmundner Molkerei Genossenschaft eine Gruppe massiv gegen eine Fusion aufgetreten ist, die nicht bereit ist, die dringend erforderlichen Maßnahmen im Bereich Tierwohl umzusetzen. Diese Milchlieferanten halten nach wie vor an der absolut nicht mehr zeitgemäßen und seit 2005 verbotenen Anbindehaltung fest, was nicht mit den Maßstäben der SalzburgMilch Premium Philosophie zu vereinbaren ist."