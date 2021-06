Agenda Austria sieht langsame Rückkehr auf Vorkrisenniveau

Die heimische Wirtschaft dürfte erst Mitte 2022 auf das Vorkrisenniveau zurückkehren. Das erwartet jedenfalls das wirtschaftsliberale Institut Agenda Austria. Die Erholung der Wirtschaft sei damit zwar um ein halbes Jahr schneller zu erwarten als nach der Finanzkrise von 2008 aber doch langsamer als in anderen großen Wirtschaftskrisen, teilte das Institut am Montag mit.

Die Rückkehr auf das Vorkrisenniveau würde damit nach Berechnungen der Agenda Austria nach 11 Quartalen erfolgen, also knapp drei Jahren. Nach der Finanzkrise von 2008 hatte es etwas mehr als drei Jahre gedauert. Wobei in beiden Fällen das ursprünglich erwartete Wachstum der Krisenperiode bis dahin nicht aufgeholt war, die Wirtschaft also deutlich unter den Niveau stand, mit dem vor Ausbruch der Pandemie bzw. der Finanzkrise gerechnet worden war.

Nach Berechnungen der Agenda Austria-Ökonomin Heike Lehner entstehen in den Jahren 2020 und 2021 Kosten von 100 Milliarden Euro, das entspricht rund einem Viertel der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes. "Um die Verluste wieder aufholen zu können, muss die neue Normalität einen starken Wirtschaftsaufschwung bringen", schreibt Lehner in einer Aussendung am Montag und meint: "Der Rückzug des Staates und das Auslaufen der Wirtschaftshilfen sind die nächsten logischen Schritte."

Während die Rückkehr zum Vorkrisenniveau nach der Covid-19-Pandemie nach rund 11 Quartalen erwartet wird, hat es nach Daten der OECD und der Agenda Austria nach der Ölkrise von 1975 vier Quartale und nach dem Platzen der Dotcom-Krise von 2001 noch etwas weniger lang gedauert.