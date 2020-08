Agrana schließt eine von zwei Zuckerfabriken in NÖ

Der börsennotierte Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern Agrana schließt kommendes Jahr eine seiner beiden Zuckerfabriken in Niederösterreich. Betroffen ist der Standort in Leopoldsdorf im Marchfelde - und zwar nach Abschluss der heurigen Rübenkampagne im Dezember, teilte die Agrana nach einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag mit. Wie es mit den dortigen 150 Jobs weitergeht, blieb vorerst offen.

SN/APA (Archiv)/HARALD SCHNEIDER Standort Leopoldsdorf im Marchfelde ist betroffen