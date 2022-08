Agrarier heben Bedeutung von Fleckvieh-Rindern hervor

Die Rinderhaltung spielt in der heimischen Landwirtschaft eine bedeutende Rolle - rund 27 Prozent der Gesamtproduktionsleistung wird mit den Tieren erwirtschaftet. Zunutze machen sich die heimischen Agrarier dabei das Fleckvieh, eine Rinderrasse, die im Gegensatz zu anderen Arten viele Vorteile aufweist. "Fleckvieh hat sowohl in der Milch- als auch in der Fleischerzeugung eine ideale Voraussetzung geschaffen", sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) am Freitag.

Unter den Zuchtrindern dominiert das vorwiegend braun-weiß gefärbte bzw. bräunlich pigmentierte Fleckvieh hierzulande deutlich: Rund 75 Prozent der Tiere auf dem rinderwirtschaftlich genutzten Grünland sind dieser Gattung zuzuordnen. Als Zweinutzungsrasse eignen sich die Kühe dabei gleichermaßen optimal für die Milchwirtschaft und die Fleischproduktion. Außerdem sind sie wesentlich widerstandsfähiger als etwa das Holstein-Rind, wie Stefan Hörtenhuber von der Universität für Bodenkultur (Boku) bei einer Pressekonferenz anlässlich des anstehenden Fleckvieh-Weltkongresses in Wien betonte.

"Fleckvieh ist eine sehr robuste Rasse. Sie hat eine längere Nutzungsdauer als andere Rassen und geringere Kälberverluste", erklärte der Boku-Experte. Demnach ist das Fleckvieh weniger krankheitsanfällig und benötigt im Gegensatz zu anderen Rindern weniger Kraftfutter, also Soja. Dabei handle es sich aber nur um einige der vielen Vorzüge, denn auch eine ökologische Wirkung steche hervor. "Wir haben seit 1990 trotz gesteigerter Milchproduktion 42 Prozent weniger Kühe, die wir halten müssen." Dadurch seien die CO2-Äquivalente um über 30 Prozent zurückgegangen, so Hörtenhuber, der Fleckvieh als "wichtigen Bestandteil einer nachhaltigen Rinderwirtschaft in Österreich" sieht.

Auch Totschnig hob mit Blick auf das Fleckvieh die ökologischen Aspekte hervor. So befinde sich die österreichische Rinderwirtschaft gemessen an den CO2-Äquivalenten an der Spitze Europas - noch vor Ländern wie der Niederlande, deren Landwirtschaft ebenso stark nachhaltig orientiert sei. Vom Weltkongress, der zwischen 30. August und 8. September stattfindet und rund 220 Rinderexperten aus 30 Ländern ein Forum zum Thema bietet, erwartet sich der Minister international einen Bedeutungsschub für die Rasse. In vielen Ländern beobachte man nämlich eine "Holsteinisierung", also den vermehrten Einsatz des Holstein-Rinds, wie Hortenhuber berichtete.

Das Interesse aus anderen Ländern an der Fleckvieh-Züchtung sei zuletzt jedoch gestiegen, betonte der Chef der Interessensvertretung Fleckvieh-Austria, Sebastian Auernig. Er hob die Wirtschaftlichkeit des Rinds hervor, die man auch anderen Ländern vermitteln wolle. Einen wichtigen Indikator dafür ortet er in der Lebensleistung der Rasse, die sich in den vergangenen 40 Jahren verdoppelt habe. Diese Entwicklung sei aber keineswegs mit schlechteren Lebensbedingungen für die Tiere einhergegangen, im Gegenteil: "Leistung kann man nur bringen, wenn man sich wohlfühlt."

Das Fleckvieh birgt jedenfalls großes Exportpotenzial. Jährlich werden aus Österreich rund 25.000 Zuchtkalbinnen ausgeführt, ein Großteil davon sei Fleckvieh, auf das rund 42 Millionen der Wertschöpfung entfalle, so Auernig. Nachgefragt werden die Tiere neben der EU vor allem im zentralasiatischen Raum. Seit kurzem sei aber auch ein verstärkter Bedarf aus der Ukraine zu beobachten, sagte der Fleckvieh-Austria-Obmann.

Der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger, lobte das Fleckvieh und die gesamte Rinderwirtschaft als "unverzichtbaren Bestandteil der heimischen Qualitätslandwirtschaft". Das Vieh präge die heimische Landschaftskultur und stifte neben dem charakteristischen Doppelnutzen auch einen Mehrfachnutzen. Dies insofern, als es natürlichen Dünger produziere und damit einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leiste. "Wir haben exzellent einsetzbare Rinderrassen und da ist gerade das Fleckvieh führend", sagte Moosbrugger.