Aida plant weitere Expansion in Österreich und ins Ausland

Die Wiener Konditorei Aida will weiter wachsen. Die Expansion soll zunächst in Österreich starten, sagte Aida-Unternehmenssprecher Stefan Ratzenberger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "In einem zweiten Schritt geht es dann um das internationale Geschäft", so Ratzenberger. Die Details dazu sind noch offen, weitere Informationen sollen 2024 folgen. Geschäftsführer Dominik Prousek betonte: "Wir sehen eigentlich die ganze Welt als einen Markt für uns".

Konditorei Aida kündigte Erweiterungen an

1913 gründete Josef Prousek die Konditorei Aida, damals noch unter dem Namen "Bonsaing & Söhne". Zwischen 1956 bis 2018 hat es laut Unternehmensangaben laufend Erweiterungen des Unternehmens gegeben. Derzeit hat die Großkonditorei 29 Filialen in Wien, Graz und Innsbruck. Im Juli 2018 eröffnete die erste Filiale in Innsbruck, erstmals außerhalb Wiens. In der Wiener Produktionsstätte werden täglich bis zu drei Tonnen Konditorwaren produziert.