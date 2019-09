Airlines halten Betriebsversammlungen am Flughafen Wien ab

Am Mittwoch werden die Betriebsräte der in Wien stationierten Fluglinien AUA, Eurowings Europe, Level und Laudamotion ab 9 Uhr Betriebsversammlungen abhalten, wie die Gewerkschaft vida am Dienstag bekannt gab. Einschränkungen im Flugverkehr seien nicht ausgeschlossen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Gefordert wird ein Branchen-Kollektivvertrag