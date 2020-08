Airlines lassen Fluggäste monatelang auf Geld warten

Die von der Coronakrise massiv in Mitleidenschaft gezogenen Airlines spielen bei den Rückerstattungen für gestrichene Flüge oft auf Zeit oder verweigerten diese zur Gänze, kritisierte der Mobilitätsklub ÖAMTC am Dienstag. "Reisende warten oft monatelang auf ihr Geld." Laut europäischer Fluggastrechte-Verordnung gebe es dafür aber eine Frist von sieben Tagen, so ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Rückerstattung muss eigentlich binnen 7 Tagen passieren