Airlines sind wieder startklar - aber lange Warteschlangen drohen

Die Pandemie hat in der Luftfahrt die Spreu vom Weizen getrennt - doch die große Marktbereinigung ist ausgeblieben. Das Fehlen effizienter Kontrollen könnte Passagieren das Fliegen nun aus einem anderen Grund verleiden.

Die Luftfahrtbranche wurde von der Coronapandemie am schlimmsten betroffen. Wochenlang gesperrte Grenzen rissen alle Airlines tief in die Verlustzone. In Summe werde die Krise der Branche einen Gesamtverlust von mehr als 200 Milliarden Dollar - rund 173 Mrd. Euro - eintragen, schätzt Willie Walsh, der Generaldirektor des Weltluftfahrtverbands IATA.

Jetzt, gut eineinhalb Jahre nach Ausbruch der Krise in Mitteleuropa, spüren etliche Anbieter wieder Aufwind, und es mehren sich die Anzeichen, dass viele die gröbsten Turbulenzen hinter sich haben. ...