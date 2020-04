AK sieht Missbrauch bei Kurzarbeit - Kontrollen angeordnet

Das Instrument der Kurzarbeit soll in der Corona-Krise Unternehmen entlasten und Arbeitsplätze retten. Allerdings dürften einige Firmen das System missbrauchen. Die Arbeiterkammer (AK) berichtete am Freitag von Arbeitnehmern, die trotz Kurzarbeit voll arbeiten müssten. Auch bei der Finanzpolizei gab es Anzeigen, teilte Finanzminister Gernot Blümel mit. Er ordnete Schwerpunktkontrollen an.

SN/APA/BARBARA GINDL Arbeiterkammer warnt vor Ausnutzung des Kurzarbeitssystems