AK warnt vor hohen Kosten für Handwerker in Wien

Die Arbeiterkammer (AK) warnt in ihrem aktuellen Preismonitor vor hohen Preisen für Handwerksdienste in Wien. Die Gesamtkosten seien oft sehr unterschiedlich, so die AK, auch da zum Stundenlohn meist noch Fahrtkosten dazukommen. Aber auch eine reine Arbeitsstunde - ohne Anfahrt - könne schon ins Geld gehen: Im Schnitt koste eine Installateur-Stunde in Wien rund 91 Euro.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Der Besuch eines Handwerkers kann teuer werden