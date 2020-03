AK will Mieten-Stundung und Mieter-Unterstützungsfonds

Angesichts der drohenden Zahlungsschwierigkeiten von Wohnungsmietern aufgrund von Kurzarbeit oder Jobverlust durch die Corona-Krise fordert die Arbeiterkammer (AK) die Möglichkeit von Mieten-Stundungen und die Einrichtung eines Unterstützungsfonds von Mietern in Geldnöten. Sie und NEOS machen sich für Vertragsverlängerungen stark, die SPÖ will einen Delogierungsstopp wie in Deutschland.

Mieter, die in den letzten 14 Tagen arbeitslos wurden und die Miete nicht zahlen können, sollten nicht gleich beim ersten Zahlungsrückstand eine Kündigung oder Räumungsklage am Hals haben - funktioniere das freiwillig nicht, müsse ein Gesetz her, forderte die AK am Donnerstag.

Aus dem 38-Mrd.-Euro-Hilfspakets sollte ein Solidarfonds dotiert werden, bei dem unkompliziert Anträge auf Übernahme des Mietzinses gestellt werden können. Stundung und Ratenzahlung würden Mietern eine Atempause geben. Zudem sollten für Menschen in prekärer Wohnsituation "AirBnB-Wohnungen" zugänglich gemacht werden, die jetzt ohnedies leer stünden.

Und da derzeit die Suche nach einer neuen Wohnung unmöglich sei, sollten alle von März bis Dezember auslaufenden Mietverträge auf einer gesetzlichen Basis bis zu einem Jahr verlängert werden, verlangt die AK. Auch NEOS machte sich am Donnerstag für eine Mietvertrags-Verlängerung um ein paar Monate stark - letzten Freitag hätten die Regierungsfraktionen einen Antrag, der für Mieter und Vermieter Rechtssicherheit schaffen sollte, leider abgelehnt. Die Regierung sei den Menschen bis heute eine Antwort auf dieses drängende, für manche existenzielle Problem schuldig.

SPÖ-Wohnsprecherin Ruth Becher forderte am Donnerstag einen Delogierungsstopp bis auf Widerruf - "um die Katastrophe am Arbeitsmarkt durch geordnete Verhältnisse am Wohnungsmarkt nicht noch zu verschärfen". Deutschland habe bereits ein solches Delogierungsverbot beschlossen, erinnerte sie in einer Aussendung. Weiters sollte es Rücktrittsrechte für Miet- und Maklerverträgen geben, die unter den Annahmen von vor der Krise unterschrieben worden seien.

In Österreich gibt es rund 1,5 Millionen Mietverhältnisse, rund 700.000 davon allein in der Bundeshauptstadt Wien. Die Stadt Wien hat schon verfügt, dass es in ihren Wohnhausanlagen zu keinen Delogierungen kommt, wenn jemand seine Miete aufgrund von Kündigung oder Kurzarbeit nicht bezahlen kann. Und der Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) erklärte sich vor Tagen zu individuellen Lösungsmöglichkeiten bereit. Beim Österreichischen Verband der Immobilientreuhänder (ÖVI) rechnete man Anfang der Woche nicht mit Räumungsklagen, da das Justizministerium wegen der Corona-Krisen Fristen bis 30. April unterbrochen habe.

Quelle: APA