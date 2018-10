Aktienumsätze an der Wiener Börse angestiegen

Die Aktienumsätze an der Wiener Börse sind trotz einer Seitwärtsbewegung des Leitindex ATX gestiegen. Im dritten Quartal 2018 wurde ein Handelsvolumen von insgesamt 15,06 Mrd. Euro umgesetzt. Das entspricht einem Plus von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2017 als sich die Umsätze auf 14,23 Mrd. Euro beliefen, wie die Wiener Börse am Mittwoch berichtete.

SN/APA (OTS)/Akos Stiller An der Wiener Börse wurde vermehrt gehandelt