Aktion Gratis-Monat bei Klimaticket gestartet

Der Kauf eines österreichweiten Klimatickets bringt mit Monatsbeginn dreizehn statt zwölf Monate Nutzung der Öffis in ganz Österreich. Die Aktion "Klimamonat" gilt bis Ende Dezember 2022. Für Kunden, die nach einem Jahr verlängern, gilt die Aktion bis Ende Juni 2023 und ist laut Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) ein "schneller und unkomplizierter Schutz vor der Teuerung".

Über 168.000 Klimatickets wurden seit Einführung vergangenen Oktober verkauft. Der aktuelle Preis liegt bei 1.095 Euro pro Jahr, das dreizehnte Monat bedeutet somit eine Ersparnis von knapp über 91 Euro, hieß es in einer Aussendung am Freitag. Bei den rabattierten Tickets um 821 Euro bringt das Klimamonat knapp über 68 Euro, bei der Version Familie für 1.205 Euro knapp über 100 Euro. Die Aktion gilt auch bei Ratenzahlung, in diesem Fall wird dreizehnmal der anteilig verringerte Betrag abgebucht.

(S E R V I C E - www.KlimaTicket.at)