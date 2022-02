Aktuelle KV-Abschlüsse zwischen 3,1 und 3,9 Prozent Lohnplus

In den vergangenen Wochen haben einige Branchen ihre Kollektivvertragsverhandlungen abgeschlossen, alle erzielten dabei einen Lohn- und Gehaltszuwachs von über drei Prozent. Die Beschäftigten der Raiffeisenlagerhäuser NÖ erhalten um 3,12 Prozent mehr, in der Agrana Zuckerindustrie sind es 3,55 Prozent, bei der Stärkeindustrie 3,6 Prozent. Die Geflügelindustrie zahlt um 3,40 Prozent mehr, bei den Gutsbetrieben in OÖ beträgt der Zuwachs 3,4 Prozent.

Heurige Lohnrunden brachten Plus von über drei Prozent

Im Versicherungsaußendienst sind es 3,1 Prozent, in der Propak-Industrie gibt es eine Erhöhung bei den KV-Löhnen- und Gehältern von 3,9 Prozent, in der Gewürzindustrie beträgt das Plus 3,30 Prozent, berichtet der ÖGB.