Alles andere als gemütlich: Hart umkämpfter Möbelmarkt

Die Konkurrenz im Möbelhandel ist hart. Einst Marktführer kämpft Kika/Leiner ums Überleben. XXXLutz hat sich zur Nummer 1 vorgekämpft. Ikea will an die Spitze - 2025.

"Es klemmt und zwickt auf allen Seiten." Die Lage in der Möbelbranche, so bringt es Georg Emprechtinger, Sprecher der heimischen Möbelindustrie und Team-7-Chef auf den Punkt, sei zuletzt alles andere als rosig. Nach einer "Sonderkonjunktur" in der Corona-Krise ist der Markt für Möbel zuletzt regelrecht eingebrochen. Zu dem erwartbaren Rückgang seien die Verunsicherung durch den Krieg und die rasant steigenden Preise gekommen. "Und viele wollen sich derzeit lieber endlich einen Urlaub leisten. Den Kauf neuer Möbel kann man meist aufschieben." ...