Alles besser, außer dasGehalt

Aus Sorge vor negativen Konsequenzen verzichten viele auf eine freiwillige Auszeit. Oft unbegründet - aber es gibt auch Tücken.

Deutlich mehr als 100.000 Menschen kehren jedes Jahr in Österreich nach einer Auszeit zurück an den Arbeitsplatz. Die Gründe dafür sind vielfältig, sie reichen von Eltern- und Bildungskarenz über eine freiwillige Pause (Sabbatical) bis zu Langzeitarbeitslosigkeit oder Pflegetätigkeit.

Bei allen Unterschieden dieser Gruppen gibt es auch eine Reihe von Übereinstimmungen, zeigt eine Umfrage, die das Market-Institut im Auftrag der Allianz-Gruppe in Österreich durchgeführt hat. Das wichtigste Ergebnis bringt Inge Schulz, die Leiterin der Allianz-Personalabteilung, so auf den Punkt: "Die positiven Aspekte einer Rückkehr in den Beruf überwiegen deutlich. Neue Herausforderungen und berufliche Veränderungen machen die meisten Menschen glücklich, sobald sie den Schritt zurück in die Arbeitswelt gesetzt haben".